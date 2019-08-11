循王金平模式救濟 高潞提告時力盼保不分區立委

2019-08-11 20:42

〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量紀律委員會6日宣布開除不分區立委高潞．以用，高潞今循前立法院長王金平模式，向台北地方法院提告，聲請定暫時狀態假處分以及確認黨員資格存在之訴，並發聲明稿指出，因她超過4天仍未收到黨中央的裁決理由書，因此循「黨內救濟」與「司法訴訟」兩種程序，請求繼續保有黨籍及不分區立委身分。

時力︰裁決理由書送達中

對此，時力發言人李兆立表示，黨中央裁決理由書送達中，對於高潞尋求救濟，時力予以尊重。

聲明稿指出，依據時力紀律裁決規章規定：「黨紀處分自紀律委員會所作裁決確定之日起算」。抑且，黨紀處分書必須做成書面並向受處分人完成送達，始生效力。茲依時力8日新聞稿記載：紀律委員會對於「高潞黨紀案」，黨紀案是於6日做成決議；8日作成裁決理由書。黨紀案同時指明：會儘速送達予高潞云云。

高潞強調，迄今已逾4日仍未收到來自時力所發出的任何文件；時力並未如新聞稿所載，對她完成送達「黨籍『裁決理由書』」。因此，她將於明日向黨中央請求交付裁決理由書。

聲明稿指出，另依時力紀律裁決規章規定：「前項裁決確定之日，指當事人收受裁決委員會的裁決理由書的翌日起20日內未申訴者」；換言之，程序上黨章保障受處分人有20日的申訴期間。

高潞表示，她除於8日記者會明白敘述抗辯理由外，再明確表達，願依循「時代力量黨章」、「時代力量紀律裁決規章」暨「立法委員行為法」、「政黨法」、「人民團體法」以及「憲法」所賦予她的法定救濟權利。

高潞說，時力針對其黨籍與不分區立委的黨紀處分，均因嚴重違背黨內規章所定程序而完全不生法律效力。她分循「黨內救濟」與「司法訴訟」兩種程序請求繼續保有黨籍及不分區立委身分。

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