腸病毒監測量能逐年遞減 監院要求衛福部檢討改進

2019-08-11 16:50

〔記者謝君臨／台北報導〕去年春夏季腸病毒疫情於國內各地持續加溫，較過去2年的發生率高出許多，同時發生新型病毒株及雙重病毒感染個案，造成國內幼兒健康警訊；監察委員張武修調查後發現，近年來，疾管署針對腸病毒監測檢驗，逐年遞減至原本的3分之1量能，造成監測預警密度大幅縮減，要求衛福部、行政院督同所屬檢討改進。

張武修表示，台灣於1998年發生空前嚴重腸病毒疫情，當年3月到12月共確診腸病毒12萬例，其中重症405人、死亡78人，9成為5歲以下小孩；目前腸病毒已有上百種型別且其基因體突變性高，導致歷年流行的病毒型別不同，所引起的疾病也不同；顯見腸病毒的疫情預警及流行期間的病毒監測，均非常重要。

報告指出，在腸病毒防治上，疾管署自2011年起，雖已建置腸病毒檢驗實驗室監測網絡，以掌握腸病毒流行的基因型別、地理分布及季節性變化，提供及時預警及防疫政策參考；但近年來，腸病毒監測檢驗逐年遞減至原3分之1量能，造成監測預警密度大幅縮減。疾管署應檢討現行缺失，確實達到預警功能。

此外，疾管署自2011年起，已訂有「腸病毒防治」計畫，但去年腸病毒第一波流行期前，適逢季節性流感流行期，第二波流行期則與流感重疊，造成疾管署對於腸病毒疫情預警及流行期間的病毒監測，嚴重出現檢驗經費不足、經費排擠等狀況，為腸病毒防治一大警訊，疾管署應予以研議改善。

另，去年4月至7月，腸病毒感染併發重症個案，主要集中於台北區及東區，不排除與就診接觸感染，或院內感染有關，但不少地方衛生局及醫療院所疏於提供民眾衛教宣導；疾管署雖已訂定腸病毒防治計畫，但執行上仍有未落實及宣導不周，且疾管署與地方衛生局及醫療院所橫向協調聯繫不足，應研議加強改善。

為有效降低腸病毒危害，疾管署20年前已著手研發腸病毒疫苗；不過張武修調查後卻發現，2013年雖曾於行政院成立「國家人用疫苗指導會報」，但經5次會議，旋於2015年1月停止設置，顯見政策未落實，草率執行，且擔任副召集人的前衛福部長邱文達5次會議完全缺席，大減其預期成效。

張武修指出，現階段缺乏行政院層級疫苗政策指導與決策平台，決定疫苗發展政策及進行跨部會整合；此外，疫苗自製產業現為各國生技產業扶植發展的重點項目，行政院應再全盤考量正視。

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