台灣讓企業被迫表態？ 他嗆時力搞錯重點

2019-08-11 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量昨（10）日凌晨發文說「台灣應該要成為一個讓所有企業免於被迫表態恐懼的國家」，對此，石明謹發文稱時代力量搞錯重點，「重點是中國是個必須表態的國家」。

時代力量昨發文說「台灣應該要成為一個讓所有企業免於被迫表態恐懼的國家」，引發網友熱議，甚至有網友「改起語法」，認為「『中國』應該要成為一個讓『台灣』企業免於被迫表態恐懼的國家」；對此，曾任警察、球評、專欄作家的石明謹昨日發文表示，時代力量搞錯重點。

石明謹說明，「台灣成為一個不必表態的國家不重要，重點是中國是個必須表態的國家」，他說，除非你不去中國，不然就會是這個下場；另外，他認為，去中國做生意不是什麼壞事、也是個人自由，他不覺得去中國做生意之後，必須表態有什麼不對；不過他強調，「但是用表態做為賺錢的手段，就必須承擔表態之後造成的損失」，畢竟消費是看心情的，消費者心情不好、自然不會去消費。

他說明，至於看到舔中行為後，消費者心情好不好，也都是個人自由，他指稱，他也不認為每個人都需要抵制，因為台灣不是個凡事必須表態，才能活下去的國家。最後他說自己不去中國、也沒有要做中國生意，所以沒這困擾，更強調，切記跪著低頭不會讓對方放過你，只是更容易被宰。

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