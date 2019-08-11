UN又搞砸了！外交部抗議UN偏袒中國誤導視聽

2019-08-11 14:08

〔記者呂伊萱／台北報導〕聯合國官方推特（UN）11日呼籲平權，列舉同婚合法的國家時，卻將台灣註記為「中國一省」。外交部今天表達強烈抗議與譴責，並批評聯合國因偏袒中國的立場，讓人權議題泛政治化，不但嚴重誤導國際視聽，更凸顯聯合國嚴重偏離中立原則及聯合國憲章精神，外交部對此深表遺憾與不滿。

聯合國婦女署4日在官方臉書上呼籲性別平權，配圖並以多國國旗縮圖，列舉通過同婚合法的國家，其中台灣入列，雖正確使用我國國旗，卻文字註記成「台灣，中國一省」。該文雖然在多方抗議下刪除，聯合國官推今（11）天卻舊圖重發，且仍稱台灣為「中國一省」。再次引來網友留言「台灣就是台灣，不是中國一省」、「台灣不是中國一部分」等糾正。

外交部今天對此表達最強烈的抗議與譴責，並指示駐紐約辦事處立即透過各種管道及方式向聯合國提出嚴正交涉，要求改正。

外交部強調，正因為台灣是完全民主及重視人權的國家，才能對同婚議題進行公開、理性的討論，並成為亞洲第一個達到婚姻平權的國家。這個成就獲得國際社會普遍的肯定及讚揚，「和極權專制且經常侵犯人權的中國無關」。

外交部也批評，聯合國因偏袒中國的立場，讓單純人權議題泛政治化，不但嚴重誤導國際視聽，更再度凸顯聯合國已嚴重偏離中立原則及聯合國憲章精神，外交部對此深表遺憾與不滿。

外交部並表示，將持續積極洽促聯合國正視「台灣與中國互不隸屬」的事實，切勿再蓄意錯誤解釋並濫用聯大第2758號決議，做為打壓與矮化台灣國際地位的藉口。同時，外交部也將結合國際社會友我力量共同行動，繼續致力保障全球人權平等、妥善維護我國國家主權地位，以及人民的尊嚴與福祉。

外交部長吳釗燮也透過外交部推特，在推特上直接回應聯合國說：「UN又搞砸了！ 台灣不是中國的一省。通過同婚合法化的是台灣而非中國；同性婚姻在中國被定罪，中國更壓波人權與剝奪宗教自由，而台灣是個民主國家，有自己的民選總統和國會。」

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