中國男帶4個寶特瓶…鬼月划14小時偷渡金門

2019-08-11 13:25

〔記者吳正庭／金門報導〕農曆7月仍夜渡金廈海域！1名在中國從事「資源回收」的王姓男子，靠著4支寶特瓶、兩包統一牌泡麵，再以廢物利用製成的划槳，花了14小時，從中國游泳偷渡21公里外的金門，聲稱要找工作；金門岸巡隊今天表示，這是11天來第3起偷渡案例，王嫌依違反入出國及移民法、國安法移送金門地檢署偵辦後，檢方已向法院聲押獲准。

海洋委員會金馬澎分署第9（金門）岸巡隊表示，昨天中午12時45分，第3巡邏站巡邏組接獲陸軍烈嶼守備大隊守軍通報，在海哨前方500公尺疑有不明物體載浮載沉，協請岸巡隊辨識，經巡邏組以望遠鏡觀測，確認是1名可疑人士。岸巡隊員埋伏至下午1時10分，待該可疑人士上岸，立即上前盤查，打著赤膊上岸的他自稱姓王、43歲、來自中國安徽省。

王男在中國廈門無固定工作，平日以撿拾破爛維生，4支2公升的可樂空寶特瓶，是他自同安、景美、海滄沿途解渴購買保留下來；王男9日晚間10時從福建漳州港出發，把空寶特瓶裝在塑膠袋裡當作浮具，並從他收集的破爛堆中找出材料自製成划槳，準備游渡金門；王男一度游至不明島礁上稍事休息約1小時，隨即又帶著他的「泳具」下海，抵達烈嶼鄉（小金門）貴山烈嶼鄉西方貴山登岸時，已是10日中午1時10分，總計在海上浮沈約14小時。

金門岸巡隊副隊長王榮忠說，王嫌被查獲時僅著一條短褲，岸巡擔心不耐溫差，立即替他準備輕便衣物更換；王嫌沒有證件、身無分文，聲稱想找工作，過更好的生活，但訴求意圖不明，岸巡調查告一段落即依法移送金門地檢署偵辦，檢方向法院聲押獲准。

7月31日中國陸姓男子，以掛有舷外機的塑膠快艇偷渡金門田墩海岸，8月5日中國常姓男子以3只游泳圈勇闖小金門貴山岸際，王男10日被逮，已是11天來第3起偷渡金門的案例，且使用的偷渡浮具「越來越簡單」，也難怪漁民趣稱，連農曆7月都敢摸黑下水，「真的沒在怕的」！

金門岸巡隊副隊長王榮忠說，海巡單位秉持維護國境安全的決心，絕不容不法分子藉機突破，也籲請民眾若發現任何非法情事，可透過海巡「118」服務專線檢舉，共同維護海上治安。

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