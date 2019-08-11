傳基層不滿禮讓徐定禎 民進黨苗縣黨部：人選未定

2019-08-11 12:47

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣立委民進黨人選懸而未決，近期縣內綠營傳言，第一選區海線立委人選將由縣議員羅貴星出馬、第二選區山線立委則禮讓無黨籍前頭份市長徐定禎角逐，但傳出綠營基層不滿禮讓徐，甚至將大動作「卡徐」；縣黨部主委杜文卿則駁斥，稱一切皆子虛烏有，目前立委人選還未確定，何談「卡徐」，後續仍待中執會定案公布。

苗栗縣立委選戰被民進黨列為艱困選區，人選遲未定案，但據黨籍人士指出，海線由羅貴星出戰應是「八九不離十」，但山線並未聽說黨中央有確定人選，黨內仍傾向自推人選，但仍在討論中，對於有心人士不斷放話，破壞團結，十分可惡。

黨籍人士透露，儘管徐定禎與綠營友好，但仍不樂見民進黨禮讓徐出戰，因為徐去年以無黨籍出征苗栗縣長，但策略選擇與親國民黨籍前縣長劉政鴻合作，已讓綠營基層不買單，甚至友黨時代力量也立即切割，恐暫難扭轉派系包袱形象，年輕選票流失的結果，讓立委選戰不樂觀。

徐定禎則表示，參與立委選戰意願不高，但仍看黨中央安排，日前曾與民進黨秘書長羅文嘉會談，也表達傾向由民進黨徵召前行政院中部辦公室副執行長吳宜臻，自己將會全力輔選，動員18鄉鎮市支持蔡英文、挺綠營國會過半。

徐定禎說，是否加入民進黨仍在觀望，但無論如何仍以勝選為前提，尤其苗栗長期藍大於綠，綠營必須團結，不要老是「門關起來內鬥」，必須結合無黨、地方有實力的政治人物，才能創造勝選最大空間，若民進黨內無人有意願，則建議前苗栗市民代表會主席賴桂煖將是不錯人選。

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