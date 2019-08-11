立院預算中心報告示警：我對中國出口依賴遞增

2019-08-11 12:21

〔記者林良昇／台北報導〕立法院預算中心一份專題研究報告指出，經濟部投審會在近5年度不含中國在內的核准對外投資金額呈攀升趨勢，而且增加幅度不小，而根據相關數據顯示，台灣廠商赴中國投資，因中國土地、租金、勞力成本上升、環保條件趨嚴等變化，台商赴中國投資的熱潮已見減退現象，連續3年度呈現負成長，並低於100億美元，但我國對中國的出口依賴仍遞增，恐不利經濟穩定發展。

立法院預算中心近期公布專題研究報告，對於近年我國投資與對外貿易相關情勢演變做評析，在國內廠商對外投資方面，報告指出，據經濟部投審會統計，103年度至107年度不含中國在內的核准對外投資金額呈攀升之勢，且增加幅度不小。在103年度僅72.94億美元，其後各年度均躍升至100億美元以上，至107年度已達142.95億美元，創下新高紀錄。

研究報告認為，對部分廠商而言，基於地利之便或國內投資環境、誘因相對欠具吸引力，選擇赴他國投資之風潮正盛。其投資地區又以中南美洲及亞洲金額較高。

而台商到中國投資的部分，研究認為「熱潮已見減退」，原因在於近年來中國經濟快速成長所帶動的土地、租金、勞力成本上升、環保條件趨嚴、同業競爭益趨激烈等變化，台商過往在中國投資的相對優勢漸失。

研究報告指出，依據近年我國核准對中國投資金額變動情形，自105年度迄107年度，國內廠商對中國的投資金額已連續3個年度呈現負成長並低於100億美元。107年度對中國投資金額84.98億美元，較103年度的102.77億美元減少17.79億美元，主要是金融及保險業、電腦、電子產品及光學產業投資金額減少所致，但電子零組件業、批發及零售業對中國的投資意向仍續熱烈。據經濟部投審會統計，截至107年底止，累計台商在中國投資金額仍高達1823.39億美元。

雖台商到中國投資熱潮減退，但研究也示警，台灣對中國出口市場的依賴程度增加，近年來我國出口金額雖締造佳績，但主要是源自於中國市場貢獻，107年度，若計入中國與香港，出口金額高達1383.5億美元，佔41.19％，有4成倚賴中國市場且持續增加，已形成過於集中單一市場的隱憂與關聯性偏高的風險。

研究報告認為，我國應儘可能分散出口貿易市場、避免受制於中國單一市場之必要性。根本改善之道，除穩固原本的美國出口市場外，也要強化對鄰近新南向政策目標國家的貿易往來、拓展外銷產品新市場為當務之急，積極推動爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，漸次減輕對中國市場依賴。

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