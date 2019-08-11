審議小組把持高階人事 監委要求中油檢討

2019-08-11 11:42

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣中油公司設置「董事會高階人員提名審議小組」，審議高階人事提名人選，但監察委員王美玉、趙永清調查發現，該小組竟對部分人事案，以緩議、擱置等理由未提報董事會，傷害董事會的核定權。另有勞工董事審議其部門主管，未注意利害關係人的迴避，均有未當；監委要求經濟部及中油應確實檢討。

媒體日前報導指出，中油董事長對於高階人事調整幾乎不具控制力，近乎是一家「董事長沒有高階主管任用權」的荒謬公司。為了解中油經營管理機制有無違反公司治理原則，監委展開調查。

監委指出，中油為避免董事會討論太過冗長，而設置「高階人員提名審議小組」作為董事會的延伸，該小組僅具建議權，不具人事准駁權力，核決權仍由董事會決定，但該小組竟以緩議、擱置、擇期再議、撤案、提下次董事會等事由，未提報具有人事核定權的董事會，造成由少數人准駁高階人員進用情形。

監委也發現，中油審議小組會議有部分勞工董事審議其部門主管的情形，未能注意利害關係人迴避，顯有未當，經濟部與中油應確實檢討，應否訂定利益衝突迴避作業程序，以避免外界質疑由單一部屬選擇主管情事發生。

另，董事出席審議小組會議未達半數的次數竟超過8成，只有3、4位董事出席的會議次數也逾4成，出席比率明顯偏低，多數董事並未審議高階人員人選；且造成少數董事操縱中油高階人員選任的疑義，是否符合該小組設置目的，實有疑問，監察院要求經濟部及中油應確實檢討。

此外，監委對於國營事業高階經理人更替非以績效與專業為標準，卻多因政權更替而調整，產生定位不清、權責不明的情況，對公司治理產生困境十分憂心，要求經濟部身為股東，並派董監事等高階管理人員治理國營事業，應該負起更大責任，不應動輒以「公司治理」的理由卸責。

監委指出，中油創立迄今已逾70年，為一個橫跨石油、石化、天然氣的大型企業，營收逾兆元，員工近1萬6000人，且加油站等據點遍及全國各鄉鎮，更帶動我國石油產業發展；但因治理發生困境，除嚴重影響中油聲譽外，對於公司長期營運也有不良影響，經濟部及中油應及時籌謀有效對策，重新擦亮招牌。

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