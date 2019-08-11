高雄山區豪雨逾千撤離 韓續跑選舉「拋棄市民」

2019-08-11 11:26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕利奇馬颱風引進西南氣流影響，高雄山區降下大雨，高市府今早緊急宣布，那瑪夏區今天停班停課，但市長韓國瑜仍依既定行程，在南投跑選舉。對此，市議員林智鴻批韓「拋下高雄市民安全於不顧」，建議他選總統就專心選總統，要當市長就專心當市長，不要累了自己，也苦了市民。

民進黨議員林智鴻表示，那瑪夏區下大豪雨，有致災之虞，也發布土石流紅色警戒，但韓國瑜今天依然選擇到南投選總統造勢。

林智鴻批說：「豪雨成災沒有分平日與假日，韓國瑜根本是吃了秤砣鐵了心，要拋下高雄市民安全於不顧，指揮官不在，自然整個指揮系統就會混亂。」

林智鴻呼籲韓國瑜，應做個清楚選擇，要選總統就專心選總統，要當市長就專心當市長，不要累了也苦了市民。

對此，高雄市新聞局解釋說，目前高雄市緊急應變中心區級一級開設，由區長擔任指揮官，府級三級開設由水利局長擔任指揮官，完全不可能有議員批評「指揮官不在，指揮混亂」的問題。

新聞局表示，況且災情應變指揮系統分層負責，既有SOP正常運作，李四川副市長坐鎮指揮調度，市長也24小時隨時掌握資訊，議員政治性批評舆事實不符。

受西南風偏強影響，氣象局仍持續對高雄山區發佈豪雨特報。過去24小時高雄市最大累積降雨量在桃源區南天池觀測站279.5毫米，那瑪夏區最大為那瑪夏國中測站250.5毫米，目前那瑪夏預防性撤離1256人。

據統計，高雄市目前通報11件，含4件廣告招牌及建物毀損災情待處理，此外，桃源區台20線90.5公里土石崩落道路，也正在搶修中。

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