沒有發大財？攤商塗黑Q版韓國瑜禿頭 網友笑翻

2019-08-11 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜擁有許多忠實韓粉，有人想跟他一樣當禿子就把頭髮剃光，也有韓粉攤商想呼應他的口號「發大財」，在攤位貼上Q版韓國瑜當作招牌。沒想到日前有網友發現，一家貼有Q版韓國瑜的攤商，竟然把光頭給塗黑，照片曝光引發網友熱議。

近日有網友在臉書社團「公民割草行動」分享一張照片，只見一家在高雄瑞北夜市販賣鴨肉油飯的攤商，竟然把左方Q版韓國瑜的招牌禿頭，笑稱「為什麼要把光頭蓋住？」許多網友見狀笑翻，留言「啊不是跟著月亮走賺很多」、「笑死 看來一定是生意受影響了」、「哈哈 以為戴帽子就看不出來？照樣不買」、「在南投看過一樣的攤子，還一次兩攤...沒啥人買...何必這樣毀了自己的生意呢」、「笑死 發不了財了」。

但有網友貼出該攤商回應，表示招牌上的Q版人物是該攤商的老闆，還貼出老闆的禿頭照來佐證，不過隨即遭其他網友打臉，直言這家就是今年在台灣燈會上生意不太好的挺韓店家。

網友紛紛留言，「這家在之前屏東燈會不是很有名嗎 旁邊攤商一堆人排隊 偏偏這家沒有」、「這家之前去過屏東燈會 可惜生意慘淡 我光看到那顆光頭就沒胃口了」、「當韓粉還閃閃躲躲，知道丟臉了吼」、「挺韓又不敢承認？幹嘛這麼委屈，不是讓你發大財了嗎？還把你的神主牌遮起來，回去吃自己吧！」。

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