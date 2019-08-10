韓國瑜明訪南投 這廟秀「吳不選」帽子神諭

2019-08-10 16:06

〔記者劉濱銓／南投報導〕高雄市長韓國瑜，明天（8月11日）將到南投展開宗教拜會之旅，首站預定來到竹山克明宮，今該廟主委楊非武，特別將2年前進行百年大醮時製作的「總統掌」帽子，商請民俗專家廖大乙帶回該廟，由於當初該頂帽子是要送給國民黨主席吳敦義，勉勵他要更上層樓，惟吳到廟祭拜，卻不好意思收下而婉拒，對照當今政治形勢，吳敦義未爭取大位，反而成了「總統掌」、變成大選操盤手，廟方希望透過這頂帽子的故事，讓韓知道這段過去，也作為該廟展現神奇巧合的紀念。

克明宮主委楊非武表示，2年前該廟在竹山鎮進行百年大醮時，民俗專家廖大乙就主動要捐獻廟方建醮紀念品，當時該廟就邀請剛當選國民黨主席的吳敦義擔任建醮主祭官，為勉勵出身南投的吳能更上層樓，還請廖大乙在製作吳的帽子時，能繡上「總統獎」。

惟之後廖大乙卻受到該廟主祀的關聖帝君託夢，指示要改繡「總統掌」，最後廟方才變成送「總統掌」帽子給吳敦義，但吳到廟祭拜時，卻認為「總統掌」把他捧得太高，不好意思接受地方的好意，最後婉拒未收下，該頂帽子便由廖大乙保管。

楊非武今商請廖大乙捐獻該帽，要讓韓國瑜到廟參拜時，見證「總統獎」變成「總統掌」的過程，還有吳敦義最終未爭取大位，反而成為大選操盤手。

楊非武說，該廟主祀的關聖帝君，彷彿2年前就知道當今政局，展示該帽除了讓韓見證之外，也紀念該廟的靈驗神諭。

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