簽訂友好交流協定3週年 鄭文燦率團訪日本千葉

2019-08-10 16:00

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市與日本千葉縣簽訂友好交流協定，於8月9日滿3週年，桃園市長鄭文燦9日率團拜會千葉縣廳，受到知事森田健作等熱烈歡迎，駐日代表謝長廷也全程作陪，鄭文燦強調，3年來桃園與千葉互動密切，去年農博，千葉縣還來設攤展覽，未來將讓桃園各地區與千葉各城市間相互交流，拉近台日兩國間距離。

鄭文燦說，成田機場是世界進入日本第一站，機場所在地就是千葉縣，近年來千葉縣在台灣的知名度不斷提高，未來市府將推動千葉旅遊，讓市民朋友多方面體驗日本文化，此外，台日是友好國家，今年上半年台灣赴日觀光人數達250萬人次，日本來台觀光約也有100萬人，相信未來兩國間的國民感情會更好。

鄭文燦說，感謝森田知事對台灣地震與颱風的關心，也感謝謝長廷致力推動台日間交流，過去桃園與日本交流較少，升格後，分別與日本千葉縣、香川縣、宮崎縣、千葉縣成田市、石川縣加賀市等城市簽訂友好交流協定，交流成長幅度大幅提高。

森田健作表示，桃園、千葉簽訂友好交流協定滿3週年，願兩市友誼長存，未來更進一步在觀光、農業、經濟等面向共同合作，未來不只是桃園和千葉的友誼，更要擴大成台灣和日本的友誼，讓彼此關係更緊密。

另外，鄭文燦也參觀當地的長照據點，雙方也針對如何整合產官學力量合作經營據點等議題進行相關討論，也期盼未來雙方能進行更多的交流與合作。

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