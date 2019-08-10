蔡英文現身「小天地」寫下希望之卡 心願是…

2019-08-10 15:33

〔記者葛祐豪／高雄報導〕總統蔡英文今天下午現身高雄網紅新景點「小天地Skyland」，與數十個20至50歲的小家庭談心，她強調自己是最照顧年輕人的總統，希望大家再給蔡英文4年，蔡英文最後寫下希望之卡，心願是「讓台灣成為下一代的美好小天地」。

位於鼓山輪渡站旁的「小天地Skyland」，是立委趙天麟設置的新藝文空間，由老房翻修改建，有2019台灣燈會最夯的藝術品「捕夢網」點綴，並有第一排海景夢幻球池助陣，是一處兼具藝術與休憩玩耍的親子好去處。

蔡英文總統今天下午2點在行政院秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁、立委管碧玲、趙天麟等人陪同下，特別到此參觀，並與數十個20至50歲的小家庭談心。

趙天麟稱讚蔡英文是最支持年輕家庭的總統，幫大家減稅，提高長照扣除額，分擔20至50歲家庭的困難，呼籲大家支持辣台妹，也幫高雄民進黨8席立委候選人衝出高票。

陳其邁說，高雄市是他永遠故鄉，今日香港、明日台灣，他並酸韓國瑜說「不用去中聯辦，就可以守護台灣」。

陳菊表示，這場選舉很重要，自由民主維護主權的蔡英文能不能連任，全世界都在看，目前是政黨春秋戰國時代，拜託大家政黨票支持民進黨。

蔡英文致詞時強調，她是最照顧年輕人的總統，也照顧老年人，8月加碼補助2到4歲幼兒托育費，也增加長照費用，她並詢問在場的民眾說「今年5月繳稅是否覺得少繳很多？」台下民眾齊呼「對」。

蔡英文並重申，睽違22年後，政府編列平衡預算，歲入歲出打平，不用再借錢，這是一個負責任的政府，也是有財政紀律的政府。

蔡英文說，再過一陣子會公布長照3.0版，加碼照顧老人家，政府一年要投資300到400億元照顧老人家。

針對台商投資，蔡英文也強調，台商今年以來一直加碼投資台灣，今年到目前為止，已投資超過5000億元，光在高雄就投資1380億元。

蔡英文等人最後寫下希望之卡，貼在希望之牆上，心願是「讓台灣成為下一代的美好小天地」，陳菊的心願則是「優質高雄，台灣加油」，另有不少民眾寫上「罷韓成功」、「韓國瑜不准當選」等心願。

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