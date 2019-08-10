一芳加盟店將撤招牌 創辦人柯梓凱臉書貼文澄清

2019-08-10 15:20

〔記者張軒哲／台中報導〕一芳水果茶近期因捲入香港反送中事件，風波不斷，台北市北投的一芳水果茶加盟店，稍早在臉書粉絲專頁PO文表示要撤掉一芳招牌。一芳創辦人柯梓凱今日在臉書指出，近日網路上有關於本公司及我「個人之不實及惡意攻擊論述 ，我個人已在昨日提出法律程序以正視聽，不希望造成本公司與加盟商以及供應商的二次傷害。」

臉書全文如下，墨力國際是一家註冊合法合規經營的公司，一切經營及治理皆符合行業法規、依法繳納稅捐、誠實採購原物料及符合公司法令相關規定等，所有經營活動以及增資擴股都經過相關部門批准。一芳每年在台採購相關原物料超過數億台幣，到世界各地都是使用台灣茶葉，我們將台灣農產品行銷到世界各地，也是我個人及公司一直以來的堅持。這次的惡意中傷，傷的不只是我個人及公司品牌，更是嚴重傷害眾多的供應商和加盟主。所以我選擇要求公權力介入，對於一向無法可管的網路謠言予以嚴正反擊，希望能扼止亂象叢生。

對於近來的紛擾造成社會大眾的困擾，在此獻上萬分的歉意，同時也對所有無辜受牽連的朋友、商家以及所有同仁感到非常的抱歉！也再次感謝支持者的相挺與體諒。我們會以更努力的態度，把農民辛苦耕耘的農產品推廣到全世界，以更優越的品質回報大家。

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