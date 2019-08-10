港人盼落實「入台提案」 總統府：依法妥善處理

2019-08-10 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾向總統蔡英文發公開信，希望台灣落實「港人入台提案」，讓對現況失望的香港人在台灣有安身之處。對此，府方表示會依法妥善處理，同時強調支持港人追求民主自由是台灣政府一貫立場。

綜合媒體報導，對於香港民眾的公開信，總統府發言人丁允恭昨（9）日晚間回應，支持香港人民對民主自由的追求是政府一貫立場，呼籲港府回應民眾期待，讓香港社會早日回歸平靜。

同時，對於「港人入台提案」等香港民眾來台的相關權益保障，丁允恭強調政府會依《香港澳門關係條例》及其相關辦法，妥善處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法