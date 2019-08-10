挑戰顏寬恒！陳柏惟今晚高雄惜別晚會 陳其邁等大咖出席

2019-08-10 08:50

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣基進發言人陳柏惟正式投入台中第二選區立委選舉，將於今天晚間7時於高雄鳳山五甲龍成宮舉辦《高雄你聽我說》惜別晚會，行政院副院長陳其邁等人都會到場支持。

民進黨台中市市黨部與市議會黨團將於12日召開記者會推薦，陳柏惟也將全力在台中市投入選戰，為表達對高雄鄉親的感謝，因此今特舉辦晚會，而台灣基進黨主席陳奕齊、行政院副院長陳其邁、民進黨立委劉世芳、邱議瑩、李昆澤、林靜儀、許智傑、賴瑞隆、趙天麟、無黨籍立委林昶佐、時代力量立委洪慈庸、前高雄文化局長尹立、藝人楊大正與焦糖陳嘉行，以及議員呱吉、陳世凱、高閔琳、林智鴻、黃捷等政治人物都將共襄盛舉。

陳柏惟表示，這場活動是「給高雄的一封情書」，最大意義就是要向高雄的支持者給予最深的答謝，感謝他們一路支持至今，不論身處何處，他都以身為高雄人、台灣魂為榮。

陳柏惟說，高雄是他成長、求學、工作再到投入政治的起家厝，離開家鄉「說沒有不捨是騙人的」，但他相信只要是為了台灣這片土地好，鄉親一定會支持他的決定。

陳柏惟強調，「護台防中」是2020大選所有台灣人民最重大的任務，因此台灣基進和民進黨合作投入立委選戰，攜手朝「台上中下」的目標挺進。他說，自己將用一張台灣牌換下一張中國牌。

陳柏惟說，不論是支持或是反對、只要願意聽陳柏惟聊心內話的朋友，都十分歡迎來到現場，這才是「民主自由」的真諦。

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