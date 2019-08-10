阻礙郭董、韓總整合？ 徐巧芯點名「他」讓她很生氣！

2019-08-10 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨初選在上月15日公布民調結果，由高雄市長韓國瑜出線，擊敗參選人之一郭台銘。而國民黨當務之急，就是整合郭、韓支持者。對此，台北市議員徐巧芯說，日前在國民黨全國代表大會的時候，有一個人的發言令她很生氣，而她更直接點名，這個人就是前台北縣長周錫瑋。

9日播出的政論節目「新聞面對面」中，徐巧芯直接點名，在全代會的時候，前台北縣長周錫瑋直接說，「誰叫郭出來，現在就應該讓他回去」，徐巧芯說，周錫瑋的意思就是點名兩個人，一個是前總統馬英九，一個是前台北市長郝龍斌。「其實我看到的時候，我是很生氣的」！

徐巧芯認為，現在是大家要整合的時候，用這麼強烈的字眼並不是好事，「你說郭台銘出來選，是馬跟郝叫他出來，現在要叫他回去，郭台銘是世界級大老闆欸！」徐巧芯指出，可不能是「我叫你出來你就來」，頂多是朋友互相參考意見；今天若郭真的要脫黨選總統，「你可以把責任單獨丟到馬跟郝兩人身上嗎」？

徐巧說示，對此，她和許多馬陣營人物心中確實感到不平；當天她也在個人臉書對此發文，也有馬陣營中的數人按讚。「覺得說，為什麼要把這事推到我們頭上，現在黨主席不是吳敦義嗎？候選人不是韓國瑜嗎，關我們什麼事」？

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