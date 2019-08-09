國台辦付錢收買台媒 陸委會：將由檢調及主管機關調查

2019-08-09 21:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕國際通訊社「路透」9日引述消息人士指出，中國政府至少支付金錢給台灣5個媒體集團，包括報媒及電視台等，其中有來自中國國台辦的付款，以收買台灣人心。對此，陸委會表示，將由檢調及相關主管機關進行調查，政府絕不允許外人以各種手法介入我媒體，操縱我輿論走向及選舉，遂行其政治圖謀。

陸委會強調，台灣是民主多元的社會，媒體享有新聞自由，不應受制於外力，並被金錢滲透，干擾我方自由民主社會的運作。中共長期以來利用台灣民主開放社會，干涉新聞自主，利用扭曲方式散布不實訊息，企圖改變民眾認知，此種「紅色滲透」、控制媒體的模式，早已成為國際社會共同防範的標的，台灣民眾早已了然於心。

陸委會指出，此次再有國際重要媒體的調查報導，說明中共粗糙干預台灣政治手法。正告北京當局應立即停止此一拙劣行徑，不要妄想把其內部箝制媒體手法套用在台灣；也呼籲台灣媒體及各界人士認清中共對台政治野心，切勿配合中共操作，共同捍衛得來不易的民主法治與公平公正的選舉。

陸委會說，若有台媒收受陸方金錢對台進行宣傳，如為屬實，涉及違反「國安法」、「兩岸條例」、「廣電法」等，如涉散布不實訊息企圖影響選舉等，違反選罷法，將由檢調及相關主管機關進行調查。

陸委會表示，中共收買媒體活動可能涉及禁止「中共政治代理人」的規範類型，政府正研擬「兩岸條例」修正。立法院臨時會通過國安法修正案，依其附帶決議，主管機關應就廣電媒體傳遞假訊息危害我國家安全部分，優先審議廣電三法及兩岸條例，確保台灣媒體自由。

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