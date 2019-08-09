小心雷雨！氣象局針對台中、南投地區發布警示

2019-08-09 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局針對台中市、南投縣其中10個地區發布發布大雷雨警戒，將持續至今（9）晚23時30分。

氣象局22時55分發布「大雷雨即時訊息」，影響區域包括台中市的東區、北屯區、豐原區、東勢區、潭子區、新社區、石岡區、太平區、和平區，以及南投縣的國姓鄉。

氣象局提醒，請民眾慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。路面濕滑，步行與開車請注意安全。同時，建議大家進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下降並盡量減少與地面接觸的面積。

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