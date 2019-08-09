深化民主！立委參選人「尋找少年助英台」挺台灣

2019-08-09 19:52

〔記者湯世名／彰化報導〕民進黨彰化縣第一選區立委參選人陳秀寳，今天與前縣長魏明谷、縣黨部主委邱建富、其父親前立委陳進丁等人，高掛「尋找少年助英台」的標語，並由黨內前輩共同將過去30年來的服務紀錄，以及陳進丁選舉立委時的背帶傳承給陳秀寳，期望陳秀寳肩負「深化民主」的責任，與年輕世代共同為台灣未來打拚。

下屆總統立委聯合競選主委魏明谷表示，香港因為沒有民主選舉，年輕人只好選擇站出來以行動發聲，而台灣具備完整的民主機制，年輕人更應該正視參與民主制度的自由，希望年輕世代透過參與了解候選人的政見、國家的發展，為自己選擇屬於年輕人的未來。邱建富則希望大家能夠支持女性出頭天，讓蔡英文及陳秀寳能雙雙勝選為大家服務。

陳秀寳強調，過去台灣有許多前輩的努力與打拚，我們現在才能享有自由與民主，守護這些成果並持續推動改革，需要更多年輕人一起參與。「深化民主守護台灣」更是所有人共同的責任，相較其他陣營，小英守護台灣的決心與毅力，是我們敬佩且願意跟隨的。希望能號召更多年輕朋友加入，改變自己也改變台灣的未來，讓我們一起「尋找少年助英台」，跟著小英總統，一起守護台灣的民主自由。

來自6鄉鎮的議員、鄉鎮長、代表、黨部執評委及各區主任都到場參與選務會議，會中決議將擴大招募青年朋友返鄉，共同為台灣主權打拚。

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