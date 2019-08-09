洪秀柱參戰台南立委 議長郭信良分析選情變化

2019-08-09 19:09

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨前主席洪秀柱遷戶口到台南，有意參選立委第六選區挑戰民進黨現任立委王定宇。已退出民進黨的台南市議長郭信良今天分析說，洪秀柱沒有基層，但憑其精神將成為國民黨台南立委選將的領頭羊，她不管選贏選輸都是贏，台南立委這次選情不再是六四波，民進黨優勢不再，應儘速整合。

郭信良並分析台南市各立委選區現況，他表示，在第一選區，民進黨提名的立委參選人賴惠員尚未完成黨內整合，這是一大危機，國民黨的蔡育輝十分積極，其地方實力不可小覷。

第二選區，國民黨提名李武龍，李當過議員，也是現任的漁會理事長，其父親李和順在地方扎根很深，而立委補選民進黨郭國文僅是小贏，上次以無黨參選的陳筱諭，其母親郭秀珠和李和順是世交，其選票是否轉移值得注意。

第三選區，國民黨提名北區里長聯誼會會長童小芸，她與其夫婿在地方實力雄厚，而且經濟實力高人一等，民進黨陳亭妃應小心應戰。

第四選區，國民黨提名市議員林燕祝對上民進黨市議員林宜瑾，本屆議員選舉，林燕祝拿下選區最高票，選票還高於林宜瑾，這是不爭的事實。

第五選區，國民黨提名的蔡淑惠，為七連霸資深議員，從政經驗比民進黨的林俊憲還資深，面對外來的挑戰，林俊憲應儘速撫平黨內派系的不平。

郭信良表示，民進黨不要認為台南是鐵板一塊，堅不可破，這次國民黨提出的人選都是一時之選，也都是長期在地方有基層實力，目前的態勢是雙方勢均力敵，呈五五波，不再是過去的六四或七三比，現在民進黨優勢不再，這點民進黨要警惕，該整合就整合，地方黨部不要有老大心態，而中央黨部還不快下來整合嗎？

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