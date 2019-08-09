洪秀柱願親征台南選立委 唐湘龍批：國民黨沒有男人

2019-08-09 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨主席洪秀柱日前將戶籍遷入台南市，表態願意出戰台南艱困選區立委、挑戰現任民進黨立委王定宇。對此，資深媒體人唐湘龍說，當下政治人物最讓他感動的，就是洪秀柱，也痛批國民黨真的沒有男人。

洪秀柱日前委託助理將戶籍遷入台南市，準備參選藍營極為艱困的台南市第六選區立委選舉，挑戰現任民進黨立委王定宇，今（9日）上午洪秀柱親自出面說明，希望其他黨內資深、有資歷、有經驗的人也一起來扛挑戰艱困選區的責任，給年輕人做示範。

對此，唐湘龍9日上午在他主持的電台節目說，國民黨從2008年後，在台南選區就沒選上一席立委，這地方綠油油一片；今年台南立委補選，國民黨台南市議員謝龍介投入選舉，謝擁有一批忠實的支持者，加上當時韓國瑜氣勢不錯，夾帶著韓流對抗民進黨的郭國文，但國民黨仍攻不下來，台南還是輸了3000票。

唐湘龍指出，經過這次選舉，他估計藍軍會更怯戰，但洪秀柱來了，已遷戶籍備戰，還呼籲國民黨大老以身做則，這讓他相當感動。即使洪秀柱2016年被國民黨「換柱」，她仍沒有離開國民黨，她在黨主席選舉敗給吳敦義，她還是在留在黨，為信念而奮鬥。

唐湘龍認為，洪秀柱在國民黨已被邊緣化了，大老也排不上，卻願意到台南選立委，「洪秀柱就是一根蠟燭，把自己燒乾，要去挑戰王定宇，太委屈洪秀柱」。他最後更痛批，國民黨真的沒有男人！

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