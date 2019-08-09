鄭文燦拜會日政要 國會議員詢問市民卡經驗

2019-08-09 17:30

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦率團訪日，8日前往日本國會拜會「日台議聯」13位國會議員，雙方就如何深化台日關係、美中貿易戰爭對策、台日中關係、教育文化觀光等議題廣泛交換意見，成果相當豐富，其間也有國會議員詢問鄭文燦市民卡成功的經驗，希望能夠在日本地方振興上參考推廣。

鄭文燦等一行人到國會除拜訪「日台議聯」外，也拜會了「日華議員懇談會」會長古屋圭司、自民黨幹事長代理林幹雄、自民黨總務會長加藤勝信等政要。

另鄭文燦也與「公益財團法人日本台灣交流協會」會長大橋光夫、理事長谷崎泰明進行午餐會，就台日交流不同層面，包括城市交流等議題進行意見交換。

晚間鄭文燦則與日本前內閣總理大臣野田佳彥、眾議員奧野總一郎進行餐敘，席間野田前總理與鄭文燦分享從政經驗，也關心未來台日關係發展；另鄭文燦也與前國策顧問金美齡女士，就台日關係進行請益。

鄭文燦表示，8日進行的政要拜會讓他感受到日本國會議員對台灣的支持，並且有多位國會議員提到，現在是台日深化的最佳時刻，台日雙方更應該以共同默契，共同努力，開啟更多的交流合作，創造台日合作的歷史新頁。

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