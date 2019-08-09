軍方騰雲2.0版無人機下週重裝上陣 強化酬載增加掛彈

2019-08-09 15:10

〔記者羅添斌／台北報導〕由中科院研製的「騰雲」大型無人機，具有滯空時間長丶偵蒐能力強大等功能，但空軍對其性能抱持保留態度，遲未決定下單採購，中科院人士今天指出，對於軍種司令部提出的各項意見甚表重視，並且針對「騰雲」進行了必要的調整，已完成推出「騰雲」機的2.0版，除了加大引擎推力之外，也對機身結構進行強化，大幅增加酬載能力，飛彈的掛載點也倍數增加，2.0版的「騰雲」機將在下週舉行的2019台北航太及國防展中，正式與國人見面。

2019台北航太及國防展將在8月15日起舉行，由中科院及國防部軍備局組成的國防館是觀展重點，中科院相關人士說，今年共計展示20餘種研發成熟或是經過性能精進的新式武器系統，除了國人熟知的雄二丶雄三丶弓三丶海劍二丶海劍翎丶萬劍等各型飛彈之外，預定今年9月出廠的新式高教機，將會以全新塗裝姿態亮相。

他表示，今年航太及國防展的重點為無人載具，多家國際無人機廠商都已報名參觀此次的展出，在台灣部分，以中科院研製的新款「騰雲」大型無人機，以及車載型反輻射無人機為重點。

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