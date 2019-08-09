韓國瑜訂11日南投參訪、拜廟 網路掀熱戰

2019-08-09 14:03

〔記者佟振國／南投報導〕高雄市長韓國瑜訂11日前往南投縣參訪，並首度至埔里鎮重要信仰中心媽祖廟參拜，今在地方網路社團有熱烈討論，有人認為市長應以市政為重，也有網友狂酸是來埔里「聞水兼爬樹？」「7月不想看到髒東西」，但也有韓粉全力相挺，雙方互不相讓，韓國瑜人還沒到，已在網路掀起熱戰。

韓國瑜參選總統行程，11日將赴南投縣參訪，除了中午12時在南投縣議會用餐並舉行座談，汲取南投經驗，並為國民黨提名區域立委馬文君、許淑華加油打氣，其餘從早到晚則一口氣連拜竹山克明宮與紫南宮、南投城隍廟、草屯惠德宮與敦和宮、埔里媽祖廟、魚池文武廟等5個鄉鎮的7大宮廟。

臉書「埔里人」社團今天則有網友詢問韓國瑜真的將於11日下午4點到埔里媽祖廟參拜？短短數小時即湧進逾700則留言，有網友酸「一枝穿雲箭斧頭幫來相見」、「拜託不想看到髒東西」、「可是媽祖不是跟郭董比較好」、「整天唬爛又不務正業」、「埔里好山好水拜託別來」、「他來埔里是聞水兼爬樹」。

但是也有網友留言力挺，相約一起至媽祖廟挺韓，明年1月11日票投韓國瑜，一定要讓民進黨下架，雙方互不相讓，也有民眾呼籲雙方理性保持風度。

廟方則表示，寺廟不分政黨、藍綠，任何人來參拜都尊重與歡迎，今年農曆春節期間總統蔡英文也曾造訪，因此對韓國瑜造訪也抱持平常心，以禮相待。

至於國民黨南投縣黨部指出，目前颱風的威脅未除，韓國瑜的南投之行只是暫訂，如有災情，行程將會延後。

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