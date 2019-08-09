車載型反輻射無人機下週亮相 有效反制中國S400飛彈威脅

2019-08-09 13:56

〔記者羅添斌／台北報導〕2019台北航太及國防展將在下週四舉行，國防館今年展示哪些新型國軍自製武器系統備受矚目，軍方官員今天表示，中科院及國防部軍備局今年共計展出20餘項國造武器系統，其中，能夠有效反制中國在沿海部署S400型防空飛彈及雷達陣地的國造反輻射無人機，在經過不斷的性能改良測試後，下週將以車載型反輻射無人機（發射箱及車輛載具）的新款式公開亮相，具備更高的機動性，威力也更加強大。

2017年台北航太及國防展期間，中科院研製的「劍翔」反輻射無人機首度公開亮相，由於外型類似以色列生產的「哈比Harpy」型反輻射無人機，因此被稱為台灣版「哈比」，是由能夠偵測丶攻擊敵方雷達站的反輻射飛彈與無人飛行載具的組合體。

軍方內部也傳出，中科院研製的反輻射無人機，經過這兩年來的改良及測評之後，已獲得空軍的青睞，將要建案採購，並且傳出要以5年丶800億台幣的經費來大量採購部署，未來在成軍部署後，台灣可藉由數量龐大丶射程達到中國東南沿海的反輻射無人機，達到反制中國S400飛彈及雷達威脅，發揮不對稱作戰術戰法的目的。

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