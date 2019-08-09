9天內第3次！韓國瑜又被民眾比「倒讚」

2019-08-09 12:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今出席台灣創業連鎖加盟暨開店設備展，在台上致詞時，現場突然有位戴眼鏡的婦人、對韓國瑜比出「倒讚」手勢，這是韓國瑜8月以來9天內第3次被比倒讚。

眼鏡婦人除了對韓國瑜比倒讚，還對現場媒體嗆聲「哪家媒體拍到她，她就告哪家媒體」，隨即被在場員警勸離；不料眼鏡婦人事後在地下停車場電扶梯旁又遇到韓國瑜，再度對韓比出倒讚，但韓國瑜被引導上車、似乎沒注意到。

今天之外，韓國瑜分別於8月1日、在高雄小港社教館外被老翁比倒讚，8月3日在桃園造勢活動中，被中國遊客比倒讚，今天是9天內第3次，當時韓國瑜正在加盟展開幕式致詞，可能沒注意到會場旁的突發情況。

台灣創業連鎖加盟暨開店設備展今起一連4天在高雄展覽館登場，共有52家餐飲連鎖、與33家非餐飲連鎖業者與會，包括早午餐、咖啡、手搖飲料、滷味、甜點、無人機台、整復等，去年4天展期吸引超過3萬人次參觀，今年預估可超過4萬人進場。

日前因為在微博上發聲明譴責香港大罷工，更強調「堅決捍衛一國兩制」的台灣知名手搖飲料店「一芳水果茶」，原本也有參加加盟展且在前天完成攤位設置，但昨天卻突然撤櫃，主辦單位臨時改為諮詢站。

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