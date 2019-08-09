吳主席快看 洪秀柱：希望資深同志挑戰艱困選區

2019-08-09 12:15

〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱日前委託助理將戶籍遷入台南市，準備參選藍營極為艱困的台南市第六選區立委選舉，挑戰現任民進黨立委王定宇，今天上午洪秀柱親自出面說明表示，希望其他黨內資深、有資歷、有經驗的人也一起來扛挑戰艱困選區的責任，給年輕人做示範。

對於外界聯想此舉是仿效韓國瑜當初參選高雄市長的翻版，洪秀柱說，「倒也不是」，韓國瑜某些地方與她很像，但也有一些地方不像，這次她會決定到台南市參選，並非韓國瑜的因素，而是前國民黨立委陳杰勸進黨內要角為黨開疆闢土，「但重點還是黨要不要徵召我，如果有很好人選，我們也樂觀其成。」

媒體追問，台南市黨部已經找到人選，是否還堅持參選？洪秀柱則說，她沒有堅持要選，就看黨的態度，如果黨認為在此氛圍下徵召誰比較合適，她個人沒有特別（堅持）。

洪秀柱還強調，未來不必協調，就由黨中央看誰比較合適，就徵召誰。

洪秀柱指出，決定參選台南市立委前，並沒有直接與台南市黨部主委謝龍介討論過，但曾透過別人傳話給謝龍介。媒體詢問，是否聽說她要參選，黨部就突然有了人選？洪秀柱則說，她不想做揣測，就由黨中央去決定。

媒體再問，希望黨內那些大老也一起出來挑戰艱困選區？洪秀柱說，她希望所有艱困選區都由資深、有資歷、偶經驗的人來扛，給年輕人做一個示範，「我不想點名」﹔至於國民黨主席吳敦義無意跟進，洪秀柱說，吳敦義有個人考量，大家在不同崗位有不同的考量，「我不勉強」。

洪秀柱還說，希望未來的不分區名單，儘量把多數席次讓給年輕、有戰力且有論述能力的年輕人，這些人也許一時間在地方選舉不太容易，但本身擁有好的條件，讓他們先在立法院表現，4年後就可以下來參選區域立委，這是黨培養人才的好方式。

洪秀柱表示，自己過去都在北部選舉，到台南市參選不是一條好走的路，加上又是艱困選區，該選區「水裡撈起來的魚都是綠的」，但國民黨不能在艱困選區沒有人出來，因此她這次是讓大家知道，雖然已經一把老骨頭，還是試試看，開疆闢土，幫藍營的未來開一條路。

國民黨副發言人黃心華表示，黨中央佩服洪秀柱願意為黨出征的信念及行動力，但後續仍有黨內程序要進行，對於未來所有依照提名程序產生的國民黨參選人，黨中央一定寄予最高期待，並且全力相挺。

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