唐鳳將與美方聚焦降低對中國依賴 15日主持論壇

2019-08-09 12:52

〔記者李欣芳／台北報導〕為擴大對外交事務的社會討論與參與，行政院政務委員唐鳳與美國在台協會合作，他15日下午2時30分將出席美國在台協會等單位在松山文創園區主辦的「『智』同道合–數位對話」論壇擔任主持人，討論主題為「增進美台經濟與商業關係」，根據事先徵集不少網友的意見，關注度最高的5個意見，包括降低對中國的商業依賴、盼美國擴大對台經濟合作等

在資訊安全與商業隱私方面，網友關注度最高的5個意見之一是：相較於北京，強化保護各領域的資料及隱私為台美雙方所重視，在操縱資料及破壞隱私持續對全球經濟帶來挑戰之際，台美有必要持續加強合作。

有關降低對中國的商業依賴，網友意見指出，美國與台灣應該發展州或地方層級的互惠計畫，推動兩國的高科技公司發展夥伴關係，類此商業夥伴關係將有助於強化彼此的關係，並降低對中國商業關係的依賴。

美國在台協會、外交部與唐鳳的辦公室（行政院公共數位創新空間PDIS）共同舉辦「『智』同道合–數位對話」論壇第2場，15日將登場，將共同檢視與討論台灣社會大眾對未來台美關係發展的想法及期望。與會人士包括美國在台協會副處長谷立言、行政院政務委員龔明鑫、唐鳳與外交部政務次長徐斯儉等人。

這場論壇將討論彙集自6月中旬到8月中參與對話的網友所表達的意見及建議，當天論壇並將做出結論。

目前關注度最高的其他3個意見，還包括台美可透過人工智慧，共同打擊詐騙案件及網路駭客攻擊，兩國也可藉由協助共同的盟友推動共享的民主價值；台美應在全球資料在地化的規範及標準制定方面攜手合作，吸引創投基金來台投資其創業生態系。

在因應美中貿易戰部分，網友則表示，近來美中貿易戰盼不要影響到台灣，台灣是個島國，進出口貿易非常重要，希望美國擴大對台灣的經濟合作，讓兩國在雙贏的基礎上合作。

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