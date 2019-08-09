明年大選後台海關係如何？美專家撰文表美方長期立場

2019-08-09 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選不僅台灣民眾關心，各國學者也對此事將造成台海關係變化保持密切關注。美國學者夏威廉（Bill Sharp）近日一篇專文，分析美國長期對台海的「戰略模糊」政策（Strategic Ambiguity）至現今美對台政策趨於明朗，以及明年大選各候選人對台海未來、甚至印太地區的影響。

《亞洲時報》在近日發表夏威廉撰文，從國共分治後的台美關係，本以模糊的對台政策，到現在中國逐漸壯大崛起，美國積極與台建立友好關係，分析這70多年來美國對台政策，以及2020年大選後可能造成的結果。

夏威廉開宗明義表示，一直以來引導台美關係的「戰略模糊」政策正日漸消亡，雖然1954年台海危機使台美簽訂「共同防禦條約」，但此約一直以來都非戰爭協議，美國旨在提升台灣士氣，並打擊蔣介石的風頭與氣燄。

夏威廉寫道，當時美國總統艾森豪（Dwight Eisenhower）以及國務卿杜勒斯（John Foster Dulles）對中國共產黨和蔣介石都不信任，因此在共同防禦條約中建立戰略模糊性，使台灣和北京政府認為美國會在台海進行軍事衝突調解。

在1980年台美共同防禦條約廢除後，取而代之的「臺灣關係法」一直對台美關係的維繫有重大影響。戰略模糊策略也被保留，以防止蔣介石欲「反攻大陸」以及前總統陳水扁「台獨」之意，此策略卻使台灣人對美國所簽署協議產生不信任感，特別是有關軍售方面事項。

夏威廉分析，中國在1980年代後，於印太地區的影響力逐漸擴大，美國必須以其他戰略來鞏固其自身在印太地區的地位，而台灣在戰略位置上的重要性，使美國重新對台實施新戰略政策。在2017年美國制訂國家安全策略；在川普總統任內，美國國會通過「台灣旅行法」、「台北法案」、「台灣保證法」以及促進印太地區經濟利益相關法案。

最後夏威廉表示，若明年總統大選後，國民黨參選人韓國瑜若當選，那他會為了中國的兩岸利益服務，與民進黨參選人蔡英文不同。美國為防中國日益壯大，將會更加關注印太地區，以及明年台灣的總統大選。

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