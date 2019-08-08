父親節發文曝2020伏筆？ 郭台銘：重新再起，勇敢前進

2019-08-08 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕今天是父親節，也是八八風災10週年，前鴻海董事長郭台銘在臉書發文，強調在慶祝父親節的時刻，10年前的悲劇讓許多家庭破碎，10年永齡農場的新生，「代表我們每個人都有跨越悲痛，重新再起的力量。」疑似為2020留下伏筆，文章下方就有不少郭粉留言「參選到底2020唯一支持郭台銘」。

郭台銘今天下午2點58分在臉書發文慶祝父親節，也po出《永齡基金會／永齡農場十週年影片》回顧那場讓許多家庭破碎的八八風災。郭台銘說，在慶祝父親節的時刻，10年前的悲劇讓許多家庭破碎，10年永齡農場的新生，「代表我們每個人都有跨越悲痛，重新再起的力量！」

郭台銘說，2009年8月8日，一場豪大雨卻夾帶著滾滾黃流，無情地摧毀小林村一帶，災民們失去了家人、失去了在山上的家。離開熟悉的家鄉，來到新的環境，找到新的工作，開始新的生活。「十年來，透過眾人力量重新振作，勇敢前進。」

文章曝光7小時後已湧入2000多則留言，許多郭粉紛紛說，「不離不棄 堅定支持郭台銘！#2020 非郭不投！」、「如果可以，真心期盼郭董能我們站出來背水一戰！拜託！」、「父親節快樂，郭88加油，我們挺你到底。」、「非郭不投 不囉嗦 快出來吧」、「全家都唯一支持郭董」。

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