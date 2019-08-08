88宜蘭強震》小英政府神效率曝光 網友讚爆

2019-08-08 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕地牛翻身！今（8）日清晨5點28分，在東部海域發生芮氏規模6.0強震，近乎全台有感，而民進黨立委王定宇今晚也發文曝光蔡英文政府在強震過後，馬上啟動「緊急事件應變程序」，神效率讓網友紛紛讚爆。

王定宇在臉書上發文，曝光總統府、國安會在強震過後應變的詳細內容，5點28分一地震，總統蔡英文被搖醒後隨即啟動任內首次建立的「緊急事件應變程序」，2分鐘後國安會就火速彙整最新地震訊息，並向蔡英文進行第一次報告，簡報國軍、警消等單位的災防整備情形。

20分鐘過後，國安會再次上報各地情況，進行第二次報告，而此時各地戒備直升機都已升空勘查各地狀況，確認沒有嚴重的災情發生後，暫時地排除了府內團隊衝「狀況室」的必要；接著5點55分和6點24分，蔡英文的新聞與社群團隊隨即在Facebook、Line等社群群組，發布地震相關訊息，並請國民注意相關防災資訊發佈；而7點20後則立刻接受行政院長蘇貞昌報告全國的狀況。

而行政院部分，蘇貞昌在5點28分被搖醒後也迅速撥電話給幕僚，並告知要前往災害應變中心，同一時間從院長室、秘書室到各部會快速串聯，全員馬上動起來，6點到6點半從上到下各單位首長、救災同仁便已經坐鎮中央災害應變中心，進入備戰狀態，而7點20分，蘇貞昌向蔡英文匯報完地震情形與後續颱風防災準備。

許多網友看了佩服又感動！紛紛留言表示「這才是真正的國家應該有的團隊」、「臺灣交給小英，我們都放心」、「要做一個好的政治人物，除了要苦民所苦以外，還要時時刻刻保有警覺性，所以最簡單的條件就是不能爛醉...」、「有總統、院長及相關單位守護著台灣，台灣才能夜夜好眠。」、「這樣的消息就是要廣傳！」、「認真做事一定要讓大眾知道！」。

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