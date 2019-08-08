氣氣氣氣氣！盧秀燕宣布台中不放假 網友氣炸灌爆臉書

2019-08-08 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕強烈颱風利奇馬襲台，今（8）日稍早包括北北基、桃園、宜蘭等地都已宣布停班停課，台中市政府晚間則宣布明日正常上班上課。台中市長盧秀燕在臉書解釋，根據標準，中彰投苗都未達放假標準，因此做出此決定。不過消息一宣布，讓許多期待放颱風假的網友十分生氣，盧秀燕臉書也立刻遭灌爆。

盧秀燕今晚8時在臉書表示，根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課；不過依據中央氣象局所發布強烈颱風利奇馬最新氣象預報，中彰投苗未達停班停課標準。明（9）日正常上班、正常上課。

對此，期待放假的網友非常不滿，紛紛湧入盧秀燕臉書留言表示「暴風圈已經擴大到台中了，是嫌這樣還不夠嗎？」、「市長想來梧棲體驗速度與激情嗎？」、「只能硬著頭皮、冒著生命危險騎車上班，謝謝妳，讓我體會生命的可貴」、「要不要親自去外頭看看風雨再來講？不要只會坐在辦公室」、「還以為颱風假會是你唯一的政績，原來是我多想了」。

也有網友不死心追問「明天風雨若加大，下半天會放假嗎？」、「如果突然風雨變大，再臨時放假嗎」？

根據統計，盧秀燕發文不到30分鐘，臉書已湧入超過700則留言。

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