吳敦義稱中共逐漸開明 民進黨：吳竟能睜眼說瞎話

2019-08-08 19:05

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對國民黨主席吳敦義稱共產黨已逐漸開明，並批民進黨在搞紅色恐怖一事，民進黨發言人周江杰今表示，請吳敦義睜開雙眼，與台灣人民站在正確的一邊，抵抗中共的紅色滲透。

周江杰表示，當全世界民主國家都在積極防範中共的紅色滲透，國民黨吳敦義主席卻與世界民主陣營背道而馳，說共產黨已逐漸開明，「吳主席，不知道你是真的看不到，還是假裝看不到，中共在境內不斷打壓宗教自由，對外在民主國家，利用民主進行反民主，以各種手段進行滲透並分化社會。」

周江杰指出，中共的紅色滲透，不只是針對台灣，連澳洲都深受其害，因此立法來防止滲透，依照吳敦義的標準，難道澳洲也搞紅色恐怖嗎？另外，根據瑞典哥登堡大學研究計畫指出台灣受嚴重境外假訊息攻擊，難道他們也搞紅色恐怖嗎？奉勸吳敦義主席，閉著眼是無法看清真正的事實，請睜開雙眼，與台灣人民站在正確的一邊，抵抗中共的紅色滲透。

周江杰表示，當中共透過各種途徑威脅台灣的國家安全與社會安定，國民黨不但一再漠視，不與台灣多數主流民意站在一起，共同捍衛國家權益，其黨主席吳敦義先生竟能睜眼說瞎話，稱共產黨已逐漸開明，還反過頭來質疑國內外各種反紅色滲透的聲音，不禁讓人質疑，國民黨難道是中共政治代理人嗎？

最後，周江杰強調，日前，民進黨副秘書長林飛帆已說明過，他要表達的是中共透過像統促黨等親中團體，利用地方部分宮廟組織系統進行滲透與分化，並非泛指所有宗教。現在網路非常便捷，請國民黨及吳敦義主席，想刮別人鬍子前，不妨花點時間先進行網路搜尋，不要再用片段不完整的資訊來指控他人。

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