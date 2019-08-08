中共逐漸開明？陸委會報告重重打臉吳敦義

2019-08-08 18:57

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨天在中常會表示，民進黨人士污衊宗教系統遭紅色滲透的說法，根本是搞「紅色恐怖」，「共產黨已經逐漸開明」，民進黨卻學過去的共產黨。不過，陸委會報告指出，中國持續宗教打壓，甚至以「國家安全」與「維穩」為由，美化各種管控措施，絲毫「不開明」。

美國總統川普今年7月中在白宮會晤宗教迫害倖存者，其中包括中國新疆維吾爾穆斯林、藏傳佛教徒、法輪功學員與基督徒，無獨有偶，美國副總統彭斯8月5日會見4名中國宗教活動異議人士，呼籲北京尊重中國憲法保障的人權與宗教信仰。中國打壓基督徒、藏傳佛教，維吾爾族穆斯林被送進再教育營，早已引發國際社會關切和聲援。

美國國際宗教自由委員會5月發表2019年度報告指出，因中國的宗教自由狀況極為惡劣，將中國再度列為「特別關注國家」。報告說中國的各派宗教正在經歷「系統而持續的、令人震驚的」打壓。

報告揭露，2017年以來，中國政府拘留80萬到200萬名維吾爾族人和其他穆斯林；搜查或關閉數百間新興基督教家庭教堂，逮捕了超過5000名基督教徒和1000名教會領導人；在天主教方面，當局破壞十字架、沒收聖經和其他宗教材料，並干涉宗教活動。

陸委會去年公布的「大陸與兩岸情勢簡報」指出，中共領導人習近平主政時期，發佈國家安全藍皮書、新修訂宗教事務條例及宗教白皮書等三項重要宗教文件，將宗教事務提升至國安層次，依法嚴管宗教，並以「國家安全」與「維穩」為由，美化各種管控措施，企圖將宗教嚴控拉回毛澤東時期。

事實上，習近平在2016年的「全國宗教會議」就明白指示宗教也要「姓黨」，習近平稱，宗教問題、國家團結和國家安全有極大關係。在宗教領域最重要的工作，是「堵截外國勢力的滲透」，提醒宗教必須支持共產黨領導，貢獻自己完成復興中華的「中國夢」。

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