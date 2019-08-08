郭幕僚諷韓國瑜：陪員工喝酒的福委會主委 被拱當CEO

2019-08-08 17:18

〔記者陳柔蓁／台北報導〕在國民黨總統初選出線的高雄市長韓國瑜，頻頻在媒體上表示無法聯繫上郭台銘，郭台銘核心幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤今日說，郭過去對國民黨及韓國瑜真心以待，卻換來好多閉門羹，更意有所指地形容韓國瑜代表國民黨參選的情況是「福委會主委」被推出來當CEO。

劉宥彤表示，韓國瑜提出要在高雄愛河建「愛情摩天輪」，郭辦曾聯絡「倫敦之眼」的設計師和設計團隊，郭台銘3月去高雄採購農產品，也邀請韓國瑜出席鴻海高雄新廠動土典禮，做了這麼多，但韓國瑜的回應是「找時間再約」，劉宥彤認為吃閉門羹比較多的應該是郭台銘。

媒體人黃光芹今在臉書爆料有郭柯會，雙方有談到合作選總統，劉宥彤澄清「到目前為止，郭董沒有參選打算」，會有這些說法是因為「因目前情勢非常不明朗，中間選民產生的焦慮」，民進黨是執政黨，但蔡英文總統連黨內都還有挑戰者，這是前所未有的事情，國民黨已決定總統候選人，但大家似乎不關注這個候選人能否贏得大選，只覺得需要非常多的人來幫助他。

劉宥彤意有所指地提到，有天鴻海高管在內部會議上說，現在局勢奇妙，一個公司福委會主委，因平常會陪著員工泡茶、聊天、喝酒、跳舞、爭取福利，大家就覺得他能體民所苦；當公司領導人做不太好，員工就說，要推福委會主委換掉原本的CEO。

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