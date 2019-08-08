莫拉克風災紀念館開幕 陳其邁：政府將打造韌性城市防災

2019-08-08 19:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕八八風災屆滿10週年，位於國立科學工藝博物館內的莫拉克風災紀念館也完成更新，取名「希望、未來」並於今天開幕；行政院副院長陳其邁指出，零災害是不能的事，面對大自然要謙卑，政院會持續落實防災減災工作。

高雄市長韓國瑜今下午也前往科工館，先為第一屆防災士頒發證書，接著參訪莫拉克風災紀念館與館外規劃的紀念展，在紀念展各攤位中，他對衛生局登革熱防疫介紹頗感興趣，建議可至基層舉辦，在紀念館則專心聆聽導覽解說，感慨大自然力量真大。

莫拉克風災紀念館位於科工館六樓，成立於西元2014年、八八風災5週年時，將風災歷史及救災重建經驗完整記錄，今年適逢風災10週年，教育部補助科工館將紀念館進行全面整修與局部更新，並定名展示廳為希望、未來，今日開幕。

紀念館開幕式由小林村人歌聲揭開序幕，並播放一段救災過程紀錄片，風災期間投入救災的紅十字會、慈濟、世界展望會等團體均受邀與會，行政院副院長陳其邁、高市副市長洪東煒等官員各自代表中央、地方政府到場。

科工館說明，全新的莫拉克紀念館分為四區，分別為莫拉克的記憶、與災害共存、希望與重生、水土保持防災教育專區，保存當時災害發生、搶救、重建等過程記錄，涵蓋影像、模型、文字記錄、機體殘骸等。

陳其邁致詞時，直言現在這個環境，零災害是不可能的事，人面對大自然要更謙卑，政府則要持續推動韌性城市、落實防災減災各項工作，減緩自然災害可能造成的衝擊。

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