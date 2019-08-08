組黨後找郭台銘合作？王世堅分析柯文哲下一步這樣做

2019-08-08 15:02

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲成立「台灣民眾黨」，外界關注柯文哲和鴻海前董事長郭台銘合作，台北市議員王世堅表示，柯文哲現在聲勢下滑，剛好遇到郭台銘想出來，他順勢可以下台階，可以說自己不辜負選民所託，做好台北市長兩任，還能藉由郭台銘的資源豢養他的黨，畢竟這個黨還需要經過5個月後的選舉，看是否能拿到政黨補助金而擴大。

王世堅今上《POP搶先爆》接受廣播專訪，談到柯文哲組黨以及柯、郭合作。王世堅指出，郭台銘有鈔票，柯文哲騙選票，柯文哲認為和郭可一拍即合，王也分析柯文哲這次不會選總統，他會拱郭台銘出來選。

至於郭、柯、王結盟的影響，王世堅表示，如果三人真的結盟，無論是國民黨或是民進黨的基本盤都會受到影響，他過去就曾提醒黨中央，不要再和柯文哲進行魔鬼交易，別被柯文哲政治綁架、感情勒索，如果不和柯文哲切割清楚，部分民進黨基層還是會對柯文哲有好感。

至於柯文哲過去曾透過議員林世宗、江志銘想和王世堅和解，王世堅表示，他有個三不原則，就是不和市長吃飯喝酒、不當市長背後靈、更不當市長的啦啦隊，從前市長馬英九、郝龍斌開始，他便是打馬、屠龍，如今變成「抓寶」。

王世堅認為，若兩人前一天吃飯喝酒，隔天要怎麼監督對方？這豈不是對不起選民，也不用和市長談任何私交。

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