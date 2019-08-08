自豪「把每個人當好人」又說小英身邊人都貪汙 王丹：柯醫師怎麼了？

2019-08-08 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕歌手謝和弦粉專「謝和弦 R-chord （阿扣）」昨貼文要「2014的阿北快回來」，並指台北市長柯文哲「你現在很瞎」與「大哥不一定是對的，所以小弟該點醒他」等言論。對此，柯回應這很正常，支持者有很多期望，有機會要找他溝通一下哪裡瞎，並稱自己的人生哲學是先把每個人當好人，支持你的人不可能完全都支持你。對此，中國民運人士王丹有感而發地在粉專發表看法。

王丹在文中表示，柯稱「自己的人生哲學是把每個人都當好人」，但柯在「毫無證據」情形下「說蔡英文身邊的人，每一個都貪污」，王直呼「誰能告訴我，柯醫師怎麼了？」

王丹在文中指出，短短數天內相繼講出「如此自相矛盾」的2句話，「然後還要組黨救台灣」，王除感嘆「真讓人既擔心他，也擔心台灣」，他忍不住誠懇呼籲柯醫師，拜託「適可而止吧」。

歌手謝和弦粉專「謝和弦 R-chord （阿扣）」昨貼文要「2014的阿北快回來」，並指台北市長柯文哲「你現在很瞎」與「大哥不一定是對的，所以小弟該點醒他」等言論。對此，柯回應這很正常，支持者有很多期望，有機會要找他溝通一下哪裡瞎，並稱自己的人生哲學是先把每個人當好人，支持你的人不可能完全都支持你。（記者簡榮豐攝）

中國民運人士王丹在文中指柯，短短幾天內相繼說出「如此自相矛盾的兩句話」，卻要「組黨救台灣」，令人擔心。（圖翻攝自臉書粉專「王丹网站 Wang Dan's Page」）

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