洩漏採購案評委遭判刑 高市前環保局長遭彈劾

2019-08-08 13:00

〔記者謝君臨／台北報導〕高雄市政府環境保護局前局長李穆生，被控洩漏採購案評選委員遴選名單，讓廠商順利得標，被判刑1年2月定讞，得易科罰金，免去牢獄之災；監察委員章仁香、楊美鈴調查此案後，認定李任由廠商僭行首長法定職權，並洩露應保密的採購資料案件，提案彈劾李，並以12比0的票數，經全數審查委員贊成通過。

監委調查，李穆生於2009年至2012年任職高市府環保局長期間，不依政府採購法執行職務，卻假借權力，任由廠商參與勾選評委名單，又洩漏尚未公開的政府採購招標文件內容，濫權圖予特定廠商預先得知招標文件秘密的不法利益，其偏頗執行政府採購公務之違失，已致生損害於高市府辦理政府採購的信譽。

監委經約詢李穆生並參酌法院判決內容，不採信李否認犯罪等說詞；監委指出，李的相關犯罪事實，已由判決確定的同案被告元曉琴等人供承在案，並經證人陳明。針對「街道揚塵洗街計畫」，李叫廠商自行勾選評委名單；至於「室內空品暨餐飲業輔導計畫」、「農地控制場址污染改善暨驗證計畫」，亦協助廠商得標。

監委認為，元曉琴僅為行政秘書，並無權力左右李穆生評委之核定，對其所稱應屬可採，李穆生洩密應付彈劾的違法失職事實，洵堪認定。

其次，李穆生辯稱，相關標案遴選名單上的專家、學者均高達上百人，且名單尚未經圈選核定，應非屬國防以外秘密；經查，各機關尚需依特定標案的屬性、需求，從中篩選並列出「候選名單」或「遴選名單」；李圈選出少數評委後，簽報首長核定，已有相當特定性，且首長通常會尊重，少有另擇名單以外的人選。

此外，縱遴選名單上所列特定人選，尚未經核定為評委，但若遭洩漏，廠商除可先了解候選委員的資料，也得從中判斷最終的評委為何人，而提前對候選委員做不當的接觸或影響。何況，針對遴選名單，李穆生是先讓廠商直接挑選對其友好的評委，再配合做遴選建議，使其所遴選的評委，最終皆被核定為評委。

而在監委調查期間，李穆生仍堅稱所犯並不違法或他人所為，足見其犯後態度毫無悔意、法治觀念偏差，已嚴重損害政府形象，核有應受懲戒的必要，監委遂依法提案彈劾，移送公務員懲戒委員會審理。

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