獨家》「地勤美魔女」買保養品 捲私菸案內幕曝光

2019-08-08 12:39

〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦國安特勤私菸案，針對華航職員「搭便車」大買免稅品的部分，連日來已傳訊多名華航主管釐清疑點；據悉，已被檢調傳喚並被媒體封為「地勤美魔女」的華航空品處管制組組長董靜宜，也是專機隨行人員之一，但她沒依規定攜帶預購的免稅保養品通關，反而指示空品處徐姓職員，私下前往華膳空廚保稅倉庫提領，因而才被檢調傳訊。

去年5月25日才從華航德國分公司調回空品處的董靜宜，此次也是「自由民主之旅」專案的華航隨機人員，首次參與總統出訪專機任務的她，也擁有空品處提供給隨行媒體及隨機人員的訂位代號「@VIPME」。

由於董靜宜的訂位代號並非府會人員專用權限較高的「@VIPPR」，無法在免稅品預訂系統預購菸品，因此她此行只有以「@VIPME」訂位代號，登入免稅品預訂系統購買1筆保養品，付款金額為23010元；此外，她另於機上刷購5個A340蒙皮鑰匙圈，境外刷卡消費4750元。

據了解，專機返抵國門後，董靜宜只攜帶5個機上刷購的鑰匙圈通關，至於她事先預購的免稅保養品，則一度被存放在華膳空廚保稅倉庫中，此行並未預購菸品的她，原可避開私菸案的風暴，但她卻涉嫌違反保稅倉庫作業規範，未依正常程序攜帶保養品通關，反而私下請空品處徐姓職員前往保稅倉庫領取保養品，並放在空品處的辦公室中，因而才被檢調傳喚說明。針對相關案情細節，北檢則表示偵查不公開。

負責保存此次專機預購免稅品的華膳空廚機供中心，其上層督導單位則是空品處營業行銷組，雖然與董靜宜不同組別，但都是空品處所屬職員，且董靜宜為空品處管制組組長，屬於空品處主管之一，應不會不清楚空品處所督導的華膳空廚保稅倉庫相關作業規範。

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