108年課綱上路投入450億配套經費 蘇揆盼穩健實施

2019-08-08 11:41

〔記者李欣芳／台北報導〕108年課綱自8月1日上路將在9月開學適用，教育部國教署長彭富源今天向行政院院會報告指出，歷時10年準備，新課綱已於108學年度正式上路，這是首次將國小至高中職長達12年的國教課程整併規劃。103年發布總綱後即全面展開前置工作與配套研擬，投入大量人力物力，相關經費已達450.7億元，為新課綱實施奠定良好基礎，後續將與各地方政府及各級學校強化合作，引領每個孩子深化核心素養，快樂學習。

主持院會的行政院長蘇貞昌期許新課綱能穩健順利實施。他表示，教育是百年大計，而教育最重要的目的，就是讓每一個孩子都能在成長的過程中，適性學習，找到自己獨特的定位，並成為一個更好的自已。

蘇貞昌指出，108課綱歷經2年6個月、近2百場次的審議，終於在今年6月完成，感謝教育部潘部長及所有同仁，這是推動十二年國教最重要的關鍵，也是台灣第一次將十二年國教放在一起統合研發審議的課綱。108 課綱的目標，不只是要讓我們的孩子，從教育中獲得考試的技能，還要讓他們成為學習的主體，認識自己、認識世界，有能力面對未來的各種挑戰。

彭富源指出，為確保108課綱穩健上路，自106年起投入經費約450.7億元， 109年度之後預算也將持續增加。108課綱各項經費內容，如前導學校試行部分，補助經費已達10.54億元；精進課程與教學部分，透過國中小精進教學計畫、高中職均優質化等計畫，補助地方政府及學校完善課程與教學，並補助學群科中心發展教材教案，持續辦理各式教師增能研習與工作坊等專業成長計畫，補助經費已達58億元。

師資員額人力部分，為補足學校落實108課綱所需教師人力，包含提高國小教師員額至每班1.65人、國小合理員額、國中專長授課人力、偏遠地區國中合理員額、高中職新增鐘點費等補助，經費編列則已達238.82億元。

教學設施與設備部分，包含補助高中職實施108課綱所需之一般科目教學設備、協助學校建置多元選修教學空間所需專業教室或相關學習環境活化改建、充實科技領域教學環境（如國中生活科技教室、國中小資訊科技教室、國中小自造教育與科技中心、高中職改善校園網路設施及頻寬、更新科技領域專科教室之資訊應用環境設備等）、補助技術型高中部定必修及校訂課程專業實習科目與技能領域之基礎教學實習設備等，共計143.34億元。

為使各界更廣泛了解108課綱的理念、精神及升學考招變革，近期教育部也組成108課綱宣講團，對課綱配套措施、學習歷程檔案、大學及技專考招新制等主題，與家長及各界進行更多的對話。

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