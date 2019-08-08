鬆口跟郭柯見面有共識 王金平送韓國瑜「八字真言」

2019-08-08 11:22

［記者黃旭磊／高雄報導］前立法院長王金平透露與鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲有共識，憂心台灣像溫水內青蛙，並建議高雄市長韓國瑜「精誠所至、金石為開」，繼續聯絡郭台銘。

今天為八八風災十週年，國民黨總統參選人王金平從台北趕到高雄草衙妙崇寺，祈求諸佛菩薩、龍天護法慈悲超渡小林村及八八風災罹難者，讓亡魂往生淨土。

王金平誠摯唸完為八八風災往生者祈福文、地藏法會回向文，受訪表示，上週六（3日）和郭台銘見面，相談甚歡，「我們的共識是一定要共同為台灣前途來努力。」

媒體問有跟柯文哲見面嗎？王金平答，談論各方面問題大致也一樣（有共識），處理國政要全面性、中性立場看待，不要意識形態，會偏頗傾斜並造成傷害，大家有這方面共識，目標一致共同努力，一定要真團結，關心台灣及兩岸，希望未來解開各方面難題，回到中道軌道。

王金平強調，若沒有回到中道軌道，「台灣就像溫水煮青蛙，溫水中那隻青蛙，會喪失生機」。

至於韓國瑜聯絡不上郭台銘，對此，王金平表示，古語有云「精誠所至、金石為開」，他應該繼續努力，用最誠摯的心，繼續努力去進行彼此來往。

而外傳韓國瑜透過台積電創辦人張忠謀妻子張淑芬，聯繫郭台銘，對此，王金平說，張忠謀夫人是郭台銘表姊，台積電跟鴻海有深厚淵源，有沒有效不知道，這當然是個非常作法。

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