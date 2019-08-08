舊部屬對上老長官 台東立委選舉從爸爸節表揚開戰…

2019-08-08 11:21

［記者黃明堂／台東報導］國民黨中央昨天已徵召台東縣副縣長張志明參選台東立委，今天與所挑戰的現任立委劉櫂豪，出席台東市模範父親表揚大會，兩人的競爭，從感性的爸爸經開始，都祝普天下父親健康快樂。

劉櫂豪與張志明互為立委選舉競爭對手，狹路相逢，持之以禮，且並肩而坐，展現風度。

張志明致詞時尊稱劉櫂豪是「老長官」，讓人憶起原來兩人曾同在縣政府服務，在10餘年前徐慶元縣長任內，劉櫂豪從法官受邀出任副縣長，張志明則從東華大會教授借調來當教育局長。

在10餘年後，張志明受國民黨徵召，挑戰民進黨劉櫂豪的立委連任之路，舊部屬對上老長官。

劉櫂豪致詞感性追憶父親，他說，小時候爸爸是五金行老闆，每晚9點半打烊，爸爸都會逾40分鐘的時間，巡視家裡、店面及倉庫每個門窗有沒有關好，納悶為什麼要這樣做，自己長大後，才知道這就是做為父親對家庭的責任。自己到1998年當爸爸，換尿布等十八般武藝都要會，這是辛苦卻甜蜜的負擔。

張志明則道出爸爸們的心聲。他說，老爸像座山，頂天立地、撐起社會，還要照顧家庭，但身為男人真命苦，有淚不輕彈，所有苦都往肚裡吞，面對兒女也不想講太多，只會默默付出。他提醒爸爸們壓力愈大愈要控制情緒，最好方法就是運動，多運動有助釋放壓力。

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