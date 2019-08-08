台灣競爭力論壇最新立委民調 國民黨支持度領先民進黨逾10％

2019-08-08 11:08

〔記者黃欣柏／台北報導〕台灣競爭力論壇今公布最新立委選舉民調，民調顯示不論是區域立委或不分區立委，國民黨的政黨支持度均以超過10%的幅度領先民進黨，時代力量與台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨則大幅落後兩大黨。

根據此份民調，在區域立委的政黨支持度方面，國民黨以34.6%居首，民進黨22.1%居次，其後依序是時代力量0.9%、台灣民眾黨0.7%、新黨0.4%、台灣基進0.1%，另有1.9%選擇投給無黨籍候選人、4%選擇不投或投廢票、35.2%未表態。

在不分區立委政黨支持度方面，國民黨也以38.5%領先，民進黨為25.6%，時代力量與民眾黨分別為3.2%、2.5%，無黨團結聯盟0.4%，台灣基進與台灣團結聯盟、新黨、綠黨、樹黨均為0.1%，另有6.1%不投或投廢票，23%中立或未表態。

在投票率部分，有86.7%受訪者表示會去投票，包括24.8%可能會投及61.9%一定會投，僅不到一成（8.6%）受訪者表示不去投票，另有4.8%未表態。

此民調由台灣競爭力論壇學會於今年8月4日到8月5日委託全國公信力民意調查公司進行，調查對象為20歲以上合格選民，有效樣本共1081份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負3%。

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