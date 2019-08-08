怎麼喬都喬不攏！ 胡幼偉嘆：這三兄弟蠻可憐的

2019-08-08 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨推派高雄市長韓國瑜參選2020總統大選，不過韓卻始終聯繫不上鴻海創辦人郭台銘，更傳出前立法院長王金平可能與台北市長柯文哲創立的「台灣民眾黨」結盟，藍營分裂傳言不脛而走。對此，文化大學新聞系主任胡幼偉今上午在臉書直呼，「我有時候想想，覺得他們三兄弟也蠻可憐的！」他強調「選舉，需要陸軍」。

胡幼偉在貼文中指出，「喬來喬去、配來配去，怎麼喬都喬不攏」，他直言，怎麼配都有問題，有錢的、有經驗的，沒有正當性，而可以出來拼的，不但沒錢，根本也沒人。

胡幼偉表示，「三兄弟中，大哥（應指王金平）認識的人最多，問題是有用嗎？」他強調「選舉，需要陸軍」。

胡幼偉說，現在去各縣市找人，誰敢幫忙？地方政治角頭，一去站他們的台，馬上就是黨紀伺候，為了這哥仨，毀了自己、家族後代的政治前途，誰願意？地方首長、民意代表及黨提名的立委候選人，一個都不敢亂動，那你還找誰？找沒有影響力的小咖搞個名義上的後援會，有用嗎？

至於其他兩兄弟，胡幼偉則進一步指出，「二弟」和「三弟」出了台北，誰也不認得了，車上要是沒有GPS連地方都找不到，那你要怎麼弄嘛？

胡幼偉坦言，這不是錢的問題，沒有人脈支撐，現在看起來民調數字有多少趴，好像還不錯，而等到黨真正動員起來，人際關係的千絲萬縷一繃緊，你的空氣票就乖乖歸隊了一大半，那要怎麼選？「選舉，在各縣市還是要有關係，沒有關係，那關係就大了」！

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