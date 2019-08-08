清晨規模6.0地震全台有感 蔡總統呼籲民眾冷靜

2019-08-08 06:14

〔即時新聞／綜合報導〕今天清晨5點28分左右，台灣東北近海發生規模6.0地震，全台有感。總統蔡英文特別在臉書上發文，呼籲民眾保持冷靜，表示目前政府已持續了解各地情形，請國人放心。

蔡總統今天清晨在臉書上表示，各位國人同胞，剛剛的地震可能都讓大家在清晨驚醒，中央災害應變中心與各縣市皆保持聯繫查詢，通訊正常。蔡總統說，國軍警消等單位都已在崗位上確認資訊並預為因應，請國人放心。

蔡總統呼籲，相關地震資訊也請參考中央氣象局所公布資訊，請大家保持冷靜，查詢官方資訊。

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