韓國瑜賣國賊？他痛心向學長喊話：港人是這樣看你的！

2019-08-08 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中示威遊行引發全球關注，不過高雄市長韓國瑜對相關議題的發言卻頻頻惹議。日前韓國瑜稱「香港三霸」活動是「動亂」，更引發香港網友怒火。對此，同樣曾就讀政大東亞所的公民教師黃益中說，香港現在有很多連儂牆，韓國瑜和香港特首林鄭月娥兩個人在牆上都被寫為「賣國賊」，他痛心對韓國瑜喊話說「學長你看，香港人是這樣看你的」！

黃益中7日在政論節目「新聞面對面」中表示，韓國瑜在香港非常紅，現在香港到處都有「連儂牆」，仔細去看，現在牆上出現最多的兩個政治人物，就是韓國瑜與林鄭月娥，「你們知道他寫什麼嗎？林鄭、韓國瑜都是賣國賊，學長你看，香港人是這樣看你的」！

黃益中表示，他的學長（指韓國瑜）當選高雄市長不久踏進中聯辦，讓許多香港人有了印象，但多數香港人對中聯辦都有種不是太喜歡的感覺。黃益中也說，韓國瑜不僅踏入中聯辦，後來的種種言論讓人聽起來「怎麼跟林鄭月娥有若合符節的味道」？包括一開始對反送中稱「不知道不曉得」，後來被罵才又發出情節較重的新聞稿。

「他這個人就是這樣！」黃益中認為，韓國瑜一直沒辦法在這件事上推諉，「我去跟香港人聊天，他們倒不是怕蔡英文選上，他們怕的是韓國瑜選上」，因為對香港人來說，香港很多朋友把台灣視作最後一個堡壘。

黃益中指出，香港有點像是「敦克爾克」，他們準備要撤退到英國來，當時英國有個邱吉爾，「好死不死台灣現在『邱吉爾』蔡英文可能沒了，換成一個韓國瑜」，所以香港朋友看在眼裡非常焦慮。

黃益中最後說，韓國瑜如果一直沒有拿出態度，不僅台灣、香港人對他失望，「身為學弟的我，失望中的失望」。

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