專心當市長 鄭文燦：明年不會有英燦配

2019-08-07 22:34

〔駐日特派員林翠儀／東京7日報導〕桃園市長鄭文燦7日晚間在東京參加僑界歡迎餐會時表示，媽祖沒有托夢給他，所以他要一步一腳印繼續當市長，否認外傳他將成為蔡英文副手參加明年總統大選一事。

桃園市與日本千葉縣締結友好城市於9日滿3週年，鄭文燦獲千葉縣之邀率團到日本參加慶祝活動並進行考察，僑界今晚舉辦歡迎餐會，駐日代表謝長廷也出席致詞。謝長廷表示，最近賴清德、柯文哲訪日接受僑界餐會接待，他都選擇不出席，因為他們都可能選總統，這次他有事先探聽，確定鄭市長沒有要參選總統，所以就安心來了。

鄭文燦也幽默地回應，現在很多市長流行選總統，但是媽祖沒有托夢給他，所以他要繼續當市長。他表示，做市長本來就是一個任期四年，做市長如果做半年，這半年有個專業術語叫做「學習曲線」，還在認識這個地方，位子還沒坐熱就要換位，坦白說要了解地方是很困難的。

會中他在接受記者訪問時也重申，明年總統選舉絕對不會有「英燦配」這種組合，鄭文燦表示，我已跟小英總統表明過了，會專心的輔選，支持蔡總統讓台灣走在正確的道路上。對於小英副手的人選，鄭文燦認為選擇副手的條件要考慮到包括選舉的加分、執政時能否互補以及彼此的默契，這些條件蠻重要的，按照民進黨的制度，大約會在黨慶或全代會左右才會產生。

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