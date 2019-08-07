突破台灣觀光客源 張景森召集跨部會研商

2019-08-07 22:02

〔記者李欣芳／台北報導〕因應中國限縮觀光客來台自由行衝擊我觀光產業，在交通部祭出36億元國旅秋冬補助，行政院長蘇貞昌進一步指示各部會加碼推出第2波補助後，行政院今天進一步由政務委員張景森召集跨部會會議討論如何開拓台灣觀光客源，並檢討新南向國家包括越南是否開放免簽，據指出，會中討論如何進一步吸引外籍配偶與中國配偶的家屬來台探視旅遊，請觀光局進一步研議具體措施。

面對中國對台灣的抵制，內政部已在8月1日宣布即日起放寬中國配偶親屬來台短期探親資格，像是原先限台灣人民三親等內血親才能來台探親，放寬為三親等內血親之「配偶」。主持會議的張景森認為，外籍配偶與中國配偶的家屬來台的行蹤，是我政府較能掌握的，相關單位應有具體措施與誘因吸引這些人前來觀光。

張景森今天上午9時召集外交部領務局、內政部移民署與交通部觀光局等單位進行跨部會會商，討論如何進一步開拓台灣觀光客源，對於越南的免簽是否開放，據了解，去年底越南旅行團透過觀宏專案來台旅遊發生上百人集體脫逃事件，觀光局今年3月重啟越南團申請，但修正觀宏專案規定，若脫團人數達6人，即從專案指定旅行社除名，由於越南團來台引發非法打工等問題，外交部等部會曾對開放越南免簽持保留態度。

張景森日前針對越南與印尼來台遊客是否開放免簽或鬆綁簽證措施一事受訪表示，「各種可能都有」，不過，因今天會議事涉敏感，張景森不願受訪，僅透過簡訊回覆說「仍然在討論相關方案的階段，尚無結論可奉告」。

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